Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- Las obras de infraestructura vial concluidas por el Gobierno del Estado al sur de la capital michoacana ya generan un impacto directo en la calidad de vida de más de 190 mil habitantes, quienes ahora ahorran hasta un 40 por ciento en sus tiempos de traslado gracias al Ramal Independencia, informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Ejecutada con una inversión estatal de 25.6 millones de pesos, esta vialidad garantiza un flujo vehicular continuo desde el antiguo camino a La Huerta hacia el libramiento. Con su operación, se logra desahogar de manera significativa el congestionamiento en el semáforo ubicado en la zona de Policía y Tránsito, brindando una salida rápida y directa hacia la lateral del periférico, a la altura del Paso Superior Ferroviario Independencia.

El funcionario estatal destacó que este beneficio ciudadano es resultado de la estrategia de infraestructura integral en la zona, ya que la vialidad entró en funciones desde septiembre junto con la inauguración del paso ferroviario, consolidando un circuito moderno y eficiente para las y los morelianos.

Además de agilizar el tránsito vehicular con una superficie de concreto hidráulico de alta durabilidad, la obra prioriza la seguridad y comodidad de quienes transitan a pie o en transporte público.

El proyecto fue diseñado bajo criterios de accesibilidad universal e incluye un corredor peatonal iluminado y funcional, así como el reordenamiento vial de la lateral del periférico y la habilitación de un parador de transporte público.