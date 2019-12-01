Nuevos medios de transporte en Michoacán llegan gracias a finanzas sanas: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 5 de marzo del 2026.- El secretario de Finanzas en el estado de Michoacán, Luis Navarro, dejó en claro que la incorporación de nuevos medios de transporte en el estado en beneficio de la ciudadanía ha sido gracias a las finanzas sanas que ha logrado mantener la entidad.

“Hemos sido muy responsables en el uso de los recursos, hemos sido muy ordenados, peso que se tiene, es peso que se puede gastar, peso que llega para educación es para educación, peso que llega para salud es para salud y ese orden hoy lo podemos presumir y se ve reflejado en toda esta obra de infraestructura que se está dando en el estado”, dejó en claro Navarro.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Michoacán indicó que ahora en Michoacán se pueden hacer obras con recurso estatal sin generar adeudos, algo que no pasaba en los últimos 50 años, puesto que la infraestructura generada era con recursos federales.

“Esa disciplina financiera que hemos tenido en la Secretaría de Finanzas está dando frutos en el pago puntual a todos los maestros, en el pago puntual a todos los trabajadores, en el pago puntual a todos los constructores y proveedores, así como en muchísima obra que estamos teniendo en Michoacán”, sentenció el funcionario estatal.