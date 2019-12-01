Nuestro compromiso es firme con la niñez y juventud michoacana: Amelí Gissel Navarro Lepe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 07:35:23

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025. Con la convicción de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, participó en las mesas de deliberación de resultados de la 10ª Consulta Infantil y Juvenil 2024, organizada por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y realizada en las instalaciones del CRIT Teletón Morelia.

Durante su intervención, la Magistrada Presidenta refrendó el compromiso del Tribunal Electoral con las infancias y juventudes del estado, y anunció una serie de acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer su protección y participación pública. Entre los compromisos asumidos destacan:

•Prevenir el uso indebido de la imagen de niñas y niños en propaganda política durante los próximos procesos electorales.

•Impulsar sanciones efectivas para candidatas, candidatos y partidos que difundan o utilicen imágenes de personas menores de edad sin autorización o sin cumplir los requisitos legales.

•Fortalecer la accesibilidad y usabilidad del portal web institucional, particularmente en la sección dirigida a la niñez, con el propósito de fomentar la participación y el conocimiento de sus derechos político-electorales.

Asimismo, la Magistrada Presidenta destacó la importancia de que quienes aspiren a cargos públicos asuman compromisos reales y verificables a favor de la infancia y la juventud, incorporando en sus plataformas políticas propuestas legislativas, programas y acciones concretas que garanticen su desarrollo integral.

Finalmente, subrayó la necesidad de fomentar una cultura de inclusión y corresponsabilidad familiar dentro del propio Tribunal Electoral, promoviendo que las madres y padres trabajadores participen activamente en las actividades escolares, culturales y deportivas de sus hijas e hijos.