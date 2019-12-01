Nombran a alcaldesa interina de Tequila, Jalisco tras detención del morenista Diego “N”

Nombran a alcaldesa interina de Tequila, Jalisco tras detención del morenista Diego “N”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 07:31:40
Tequila, Jalisco, a 9 de febrero 2026.- Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada como la alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, en sustitución de Diego “N”, quien fue detenido la semana pasada y es señalado por extorsión y vínculos criminales.

Cabe señalar que la designación de la morenista ocurrió en sesión extraordinaria de Cabildo con seis votos a favor, tres en contra y una abstención.

“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es los que les vamos a garantizar”, apuntó Lorena Rodríguez en su primer mensaje como edil interina.

La nueva presidenta municipal es licenciada en Administración de Empresas, y se venía desempeñando como regidora e integraba la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

En la previa, el morenista Diego “N” fue detenido por fuerzas federales y estatales como parte de la “Operación Enjambre” y se le acusa de la comisión del delito de extorsión agravada y se le vincula directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

