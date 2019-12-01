Nombra Congreso del Estado de Michoacán nueva Mesa Directiva

Nombra Congreso del Estado de Michoacán nueva Mesa Directiva
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 16:05:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero del 2026.- Las y los diputados locales, aprobaron con 35 votos a favor la integración de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, misma que entrará en funciones a partir del próximo 16 de febrero del presente año.

Esta nueva Mesa Directiva será presidida por el diputado Baltazar Gaona García; como vicepresidenta estará la legisladora, Nalleli Julieta Pedraza Huerta; como Primera Secretaría fungirá la legisladora Jaqueline Avilés Osorio; en la Segunda Secretaría estará el diputado David Martínez Gowman; mientras que, a la Tercera Secretaría, llega la legisladora Teresita de Jesús Herrera Maldonado.

En ese sentido, las funciones de esta nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, culminarán el próximo 15 de noviembre del año en curso y nuevamente, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se designará a nuevos integrantes.

Al respecto, el diputado Baltazar Gaona García, próximo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, manifestó que su periodo se caracterizará por la pluralidad, el respeto y la institucionalidad, frente a las y los 40 diputados integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura.

“Vamos a trabajar de manera plural con mis 40 compañeras y compañeros, en mi encontrarán una representación institucional y siempre con mucha responsabilidad, desde luego, siempre respetaré la libertad de expresión de todos y cada uno de las y los diputados”, aseveró.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a excandidato a diputado del PAN por disparar arma de fuego en contra de dos personas en Ciudad Juárez
Dejan hieleras con restos humanos en dos lugares distintos de Coatzacoalcos, Veracruz
La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Más información de la categoria
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa
Comentarios