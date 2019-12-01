Nombra Congreso del Estado de Michoacán nueva Mesa Directiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 16:05:31

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero del 2026.- Las y los diputados locales, aprobaron con 35 votos a favor la integración de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, misma que entrará en funciones a partir del próximo 16 de febrero del presente año.

Esta nueva Mesa Directiva será presidida por el diputado Baltazar Gaona García; como vicepresidenta estará la legisladora, Nalleli Julieta Pedraza Huerta; como Primera Secretaría fungirá la legisladora Jaqueline Avilés Osorio; en la Segunda Secretaría estará el diputado David Martínez Gowman; mientras que, a la Tercera Secretaría, llega la legisladora Teresita de Jesús Herrera Maldonado.

En ese sentido, las funciones de esta nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, culminarán el próximo 15 de noviembre del año en curso y nuevamente, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se designará a nuevos integrantes.

Al respecto, el diputado Baltazar Gaona García, próximo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, manifestó que su periodo se caracterizará por la pluralidad, el respeto y la institucionalidad, frente a las y los 40 diputados integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura.

“Vamos a trabajar de manera plural con mis 40 compañeras y compañeros, en mi encontrarán una representación institucional y siempre con mucha responsabilidad, desde luego, siempre respetaré la libertad de expresión de todos y cada uno de las y los diputados”, aseveró.