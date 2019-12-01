Nombra Bedolla a José Luis Tapia como nuevo secretario de Finanzas

Nombra Bedolla a José Luis Tapia como nuevo secretario de Finanzas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 17:53:50
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Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- Con el propósito de mantener la consolidación del orden financiero y garantizar una gestión transparente de los recursos públicos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla designó a José Luis Tapia Zavala como nuevo titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Tras realizar la entrega del nombramiento, el mandatario le encomendó al nuevo secretario, dar continuidad al esquema de trabajo institucional para mantener la disciplina presupuestaria en la entidad.

Tapia Zavala cuenta con más de 22 años de trayectoria en los sectores público y privado, respaldado por su formación como Contador Público por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), cuenta con maestrías en calidad total y competitividad por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), y en finanzas por el Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial . 

Asimismo, dispone de certificaciones profesionales en contabilidad y auditoría gubernamental, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción. 

A lo largo de su trayectoria en el sector público, ha colaborado como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y desempeñó responsabilidades de dirección financiera e ingresos en el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). A nivel estatal, fungió como secretario técnico y subsecretario en la Secretaría de Finanzas y Administración.
 
En el sector privado su experiencia ha sido como analista de cartera y administrador de riesgos en cooperativas de crédito, jefe de análisis y proyectos de inversión, y gerente financiero en el sector energético.

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