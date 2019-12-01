No es prioridad el uniforme en tiempo de frío en Querétaro: Irene Quintanar 

Querétaro, Querétaro, a 28 de enero de 2026.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que se mantiene contacto permanente con la Coordinación Estatal de Protección Civil debido a las bajas temperaturas que se han presentado en la entidad, y mientras no exista una alerta de dicha dependencia, las clases serán presenciales en todos los centros educativos.

Reconoció que, a pesar de que faltan cuatro frentes fríos para que concluya la temporada invernal, se mantienen monitoreos permanentes en todo el estado; sin embargo, en caso de ser necesario, las clases se realizarían de manera virtual, por lo que pidió a los padres de familia que manden completamente abrigados a sus niños a clases y, en caso de ser necesario por las bajas temperaturas, se puede exentar el uso del uniforme oficial.

“Todo lo que abrigue a nuestros niños, todas las capas que el cuerpo las requiere, también en ocasiones los niños están en una etapa que no les gusta andar con las chamarras muy grandes, entonces hay que ponerles varios suéteres delgados para que ellos sientan el calor, lo principal y la prioridad siempre es su salud (…); claro, desde el momento que entra el tiempo de frío, todos los niños pueden llevar la prenda que sea necesaria, en este momento el uniforme no es prioritario, la prioridad es la salud de nuestras niñas y niños”.

Mencionó que, si bien la USEBEQ tiene su equipo de Protección Civil, están con coordinación y acatando las indicaciones del titular de Protección Civil del estado, Javier Amaya Torres, para monitorear las zonas más frías de la entidad y así determinar las acciones que se deban tomar para suspender clases en caso de ser necesario; sin embargo, hasta el momento no ha sido motivo de alerta para que los menores, profesores y personal administrativo no vayan a la escuela o se realicen clases en línea.

“Siempre trabajamos con temas de frío y de calor, en este caso seguimos con el horario de invierno que termina el 20 de febrero; el horario lo tenemos en mil 100 escuelas primarias que entran de 8:30 de la mañana y el turno vespertino cierra antes; todo este trabajo se hace en vinculación con Protección Civil y nos alineamos a todo lo que nos indica Javier Amaya”.