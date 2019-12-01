Ningún trabajador de base o sindicalizado será despedido con el Plan B, afirma gobernador de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la propuesta de reforma electoral conocida como Plan B no contempla el despido de trabajadores de base ni sindicalizados, y garantizó que se respetarán plenamente sus derechos laborales en el proceso de ajustes.

El mandatario estatal enfatizó en entrevista con medios que esta protección aplicará para el personal del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), organismo que depende del poder Legislativo, al señalar que cuentan con certeza laboral independientemente de los cambios que se impulsen en materia administrativa y presupuestal.

Explicó que el objetivo central de la reforma es reducir el gasto en congresos locales y ayuntamientos, mediante medidas como la disminución en el número de regidores y síndicos, lo que permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

“De mi parte ofrezco eso, tendrán toda la seguridad laboral, tanto los sindicalizados como los de base, o los que tengan alguna plaza en el Congreso del Estado, en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), porque es un organismo legislativo”.

Ramírez Bedolla indicó que serán las y los diputados locales quienes deberán definir un plan de ajuste acorde a la reforma, así como procurar que las modificaciones se realicen con responsabilidad y permitan redirigir recursos hacia sectores prioritarios como bienestar, salud e infraestructura.