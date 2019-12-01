Niega Salgado Macedonio haber señalado a Luisa María Alcalde de nepotismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 08:18:13

Ciudad de México, a 30 de marzo 2026.- El senador Félix Salgado Macedonio, negó haber acusado de nepotismo a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján y arremetió contra medios de comunicación por “tergiversar” sus declaraciones.

A través de una transmisión en vivo, el legislador morenista aclaró que nunca señaló a la familia de la ex secretaria de Gobernación.

Además, en sus redes sociales, Salgado Macedonio recalcó que le tiene mucho respeto a la presidenta nacional del partido guinda, y recordó que la conoce desde que ella era muy joven.

“No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. A ver, respeto absoluto, no hay ninguna falta de respeto. Mi respeto absoluto para mi presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Con todas sus letras, mi respeto absoluto, yo la quiero mucho, la admiro y la respeto. Es una joven que yo conozco desde hace muchos años, cómo empezó entregando el periódico Regeneración casa por casa, fue un ícono de la publicidad. Cómo olvidar ese video en el camión con los jóvenes. Y chambeando, trabajadora, viene desde abajo, chambeadora”, expresó el senador.

Igualmente comento que todos los familiares de Alcade Luján inmiscuidos en la política se ganaron sus puestos con trabajo.

En la previa, Félix Salgado Macedonio criticó la prohibición que impuso Morena para que a partir de 2027 un familiar directo suceda en el cargo a quien ostente la titularidad del Ejecutivo, como ocurriría en su caso al ser padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.