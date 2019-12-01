Necesario promover el bienestar animal y su tenencia responsable: Octavio Ocampo

Necesario promover el bienestar animal y su tenencia responsable: Octavio Ocampo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 18:54:21
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Morelia, Michoacán, 21 de julio 2026.- Ante la oportunidad de generar conciencia sobre la tenencia responsable de un animal de compañía y brindar herramientas jurídicas para protegerlos, el diputado local Octavio Ocampo, reafirmó la importancia de que cada municipio cuente con un Instituto de Protección Animal. 

Lo anterior, en el marco del Día Mundial del Perro, una fecha que para el congresista resulta importante para seguir consolidando esfuerzos institucionales a fin de erradicar el abandono, el maltrato y la sobrepoblación canina. 

Octavio Ocampo, recordó que ya ha presentado ante el Congreso de Michoacán, diversas propuestas legislativas que procuran el bienestar animal, entre las cuales destaca la creación de Institutos Municipales de Protección Animal, que tendrán la responsabilidad de promover un entorno en donde los animales sean cuidados y protegidos, además del manejo responsable de la fauna urbana, para poner fin al abandono, maltrato y violencia animal que sigue presentándose en varios municipios michoacanos. 

Y es que de acuerdo a la plataforma nacional  México Elige, más del 60 por ciento de los mexicanos encuestados, refirieron tener un perro, y de éstos, más del 50 por ciento señaló que su perro fue  adoptado. 

"De ahí la importancia de que los municipios cuenten con estos Institutos de Protección, no sólo para rehabilitar a los ejemplares, sino para brindarles la oportunidad de que encuentren un hogar y con ello, seguir construyendo un entorno de  convivencia humana con la vida animal en todas sus formas". 

A manera de conclusión, Octavio Ocampo hizo un llamado a las y los michoacanos a reconocer el valor social de los canes, pues no sólo brindan compañía y apoyo emocional, sino que pueden ser de asistencia para personas con alguna discapacidad, por lo que debe ser una tarea de todos su cuidado y protección.

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