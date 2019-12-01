Municipio de Corregidora reporta cierre total a la circulación en Puente de Tejeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 20:27:55
Corregidora, Querétaro, 5 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar la seguridad vial de las personas que transitan por la zona, se implementó el cierre total a la circulación sobre el Puente de Tejeda, en la salida hacia Constituyentes oriente (incorporación a Querétaro), medida que permanecerá vigente hasta el domingo 08 de marzo.
 
Lo anterior se debe a los trabajos de reparación del dren pluvial que atraviesa dicha vialidad, el cual resultó perforado a causa de actos de vandalismo, generando un riesgo para quienes circulan por este punto.
 
Ante esta situación, el director de Protección Civil en el Municipio de Corregidora, Omar Lugo, hace un llamado a la ciudadanía a denunciar a la línea única de emergencias 9-1-1 cualquier acción que represente una afectación para el municipio.
 
“El cierre total en el Puente de Tejeda se implementó como una medida preventiva para proteger la seguridad de quienes transitan por la zona, ya que el ducto pluvial que atraviesa la vialidad fue perforado por actos de vandalismo. Estamos trabajando de manera coordinada para realizar las reparaciones correspondientes y pedimos a la ciudadanía respetar las indicaciones”, apuntó.
 
El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la seguridad de las y los ciudadanos y exhorta a la población a respetar las medidas implementadas y colaborar denunciando cualquier acto que afecte la infraestructura pública.

