Mujeres indígenas, protagonistas de la lucha social y la historia: Morón

Quiroga, Mich., a 06 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, sostuvo una asamblea informativa con liderazgos de dicho sector, en la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, Quiroga.

El legislador, destacó que a lo largo de la historia de México y Michoacán, las mujeres indígenas han sido grandes protagonistas, inpulsoras de las luchas sociales e inspiración por la conquista de derechos que han conseguido, por lo que reafirmó su posición de aliado para continuar la construcción de un país igualitario, con justicia social y libre de racismo.

Durante la asamblea, Raúl Morón puso como ejemplo del compromiso de la Cuarta Transformación con el sector, los planes de justicia a pueblos indígenas que ha impulsado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que representan un paso sólido en el reconocimiento de sus derechos, acceso a una vida digna y de oportunidades, a la par de reivindicar su riqueza cultural, lingüística y sus tradiciones.

Morón, convocó a las comunidades indígenas de la región y en general de todo el estado a avanzar en unidad en torno a la transformación, para así lograr un Michoacán próspero, equitativo y a la altura del legado de sus pueblos.