Mujeres deben seguir levantando la voz por la igualdad y sus derechos: Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, participó en un encuentro con cientos de mujeres perredistas, quienes se reunieron en una jornada de reflexión para reiterar su compromiso con la lucha histórica por la igualdad, los derechos laborales y la participación política de las mujeres.

Durante su intervención, la legisladora destacó que este espacio permitió fortalecer la unidad y el compromiso de las mujeres que desde distintos ámbitos trabajan para que la igualdad sea una realidad en México.

“Hoy nos reunimos mujeres que creemos firmemente que la lucha por la igualdad no ha terminado. Seguimos levantando la voz para defender nuestros derechos, para abrir más espacios de participación y para garantizar que ninguna mujer se quede atrás”, expresó.

La senadora reconoció el trabajo y la convocatoria de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, al impulsar espacios de diálogo y reflexión que fortalecen la agenda de las mujeres dentro de la vida política.

Araceli Saucedo Reyes subrayó que el PRD ha sido históricamente una fuerza política pionera en la agenda feminista, al impulsar medidas como la paridad de género en candidaturas, promover cuotas de representación desde etapas tempranas y legislar a favor de la igualdad sustantiva.

Asimismo, recordó que desde esta fuerza política se han impulsado avances importantes como el reconocimiento y sanción de la violencia política en razón de género, así como la tipificación de nuevas formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia vicaria.

“El PRD ha sido un actor fundamental para integrar la perspectiva de género en las instituciones del Estado y para garantizar que las mujeres participen en la toma de decisiones. Hoy más que nunca debemos seguir fortaleciendo esta agenda y defender los derechos que hemos conquistado”, afirmó.

Finalmente, la senadora reiteró su compromiso de continuar trabajando desde el Senado para impulsar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, justicia y una vida libre de violencia para todas las mujeres.