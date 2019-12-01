Movimiento Ciudadano se fortalece desde el territorio: Grecia Aguilar Mercado, en asamblea distrital en Zitácuaro

Movimiento Ciudadano se fortalece desde el territorio: Grecia Aguilar Mercado, en asamblea distrital en Zitácuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 15:44:08
Zitácuaro, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Al participar en la asamblea distrital de Movimiento Ciudadano en el municipio de Zitácuaro, la diputada Grecia Aguilar Mercado destacó la importancia de la organización y el trabajo territorial para consolidar un proyecto político cercano a la gente y comprometido con sus causas.

“Fue un gusto poder saludar a liderazgos comprometidos, mujeres y hombres que próximamente estarán trabajando desde sus municipios para seguir construyendo una alternativa real. Me llena de entusiasmo ver cómo La Nueva Fuerza de México en Michoacán sigue creciendo con organización, convicción y rumbo claro”, expresó durante su intervención.

La legisladora subrayó que estos espacios de encuentro permiten fortalecer la estructura del movimiento, generar unidad y establecer una agenda común enfocada en las verdaderas necesidades de las y los ciudadanos.

“Estamos organizados, estamos preparados y estamos decididos a dar la batalla desde cada municipio, desde cada comunidad. Movimiento Ciudadano es un proyecto que nace desde abajo, escuchando, caminando y construyendo con la gente”.

Asimismo resaltó que desde estas asambleas distritales se da voz a las causas sociales, se defienden los derechos ciudadanos y se impulsan propuestas que buscan cambiar la realidad de Michoacán con una visión moderna, incluyente y participativa.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo el estado, fortaleciendo la estructura y sumando liderazgos, convencida de que la organización y el trabajo en equipo son la base para consolidar a Movimiento Ciudadano como una opción firme y cercana a la ciudadanía.

