Movimiento Ciudadano se desvincula de funcionarios detenidos en Chavinda; Aseguran que síndica y regidores no pertenecen al Partido Naranja

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 17:23:57

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- Los integrantes del cabildo de Chavinda que fueron detenidos por presuntos señalamientos de extorsión "no militaban en Movimiento Ciudadano", partido que gobierna actualmente esa demarcación, declaró Víctor Manríquez González, líder estatal del MC.

"Hubo un conflicto de manera interna desde el proceso electoral; el presidente municipal, en ese momento candidato, nos señaló que tanto la síndica como algunos regidores y regidoras ya no estaban apoyándolo, respaldándolo. Lamentablemente, pues no se podían hacer las sustituciones si no es que tuvieran la renuncia de estas personas y desde que inició el ayuntamiento han tenido muchas complicaciones y dificultades", manifestó el ex diputado local.

El dirigente de MC insistió en que la Fiscalía General del Estado debe actuar sin importar filiaciones.

"Lo que hoy creo que va a ser muy importante es el tema del trabajo y la investigación de la Fiscalía, y que caiga todo el peso de la ley con quien esté violando la norma", indicó Manríquez González.

Sobre el presidente municipal de Chavinda, quien fue requerido para declarar, Manríquez indicó que ha colaborado con las autoridades.