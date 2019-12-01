Movimiento Ciudadano se desvincula de funcionarios detenidos en Chavinda; Aseguran que síndica y regidores no pertenecen al Partido Naranja

Movimiento Ciudadano se desvincula de funcionarios detenidos en Chavinda; Aseguran que síndica y regidores no pertenecen al Partido Naranja
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 17:23:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- Los integrantes del cabildo de Chavinda que fueron detenidos por presuntos señalamientos de extorsión "no militaban en Movimiento Ciudadano", partido que gobierna actualmente esa demarcación, declaró Víctor Manríquez González, líder estatal del MC.

"Hubo un conflicto de manera interna desde el proceso electoral; el presidente municipal, en ese momento candidato, nos señaló que tanto la síndica como algunos regidores y regidoras ya no estaban apoyándolo, respaldándolo. Lamentablemente, pues no se podían hacer las sustituciones si no es que tuvieran la renuncia de estas personas y desde que inició el ayuntamiento han tenido muchas complicaciones y dificultades", manifestó el ex diputado local.

El dirigente de MC insistió en que la Fiscalía General del Estado debe actuar sin importar filiaciones.

"Lo que hoy creo que va a ser muy importante es el tema del trabajo y la investigación de la Fiscalía, y que caiga todo el peso de la ley con quien esté violando la norma", indicó Manríquez González. 

Sobre el presidente municipal de Chavinda, quien fue requerido para declarar, Manríquez indicó que ha colaborado con las autoridades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reabre tienda en Celaya tras intoxicación: sin energía eléctrica y con aviso de “se busca personal”
Vinculan a proceso a dos personas por robo específico calificado en farmacia de San Juan del Río, Querétaro
Funcionarios de Chavinda enfrentan acusaciones de extorsión; 19 víctimas, incluyendo campesinos y servidores públicos han declarado
Autoridades estatales y federales realizan cateos en la capital queretana 
Más información de la categoria
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Intenta ganar paso al tren y termina arrollado en Celaya, Guanajuato
Operativos en 11 estados dejan detenidos, armas y estupefacientes asegurados
Harfuch explica situación con hija de "El Mayo"; está en lista de EEUU, pero no tiene orden de aprehensión, justifica
Comentarios