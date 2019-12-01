Movimiento Ciudadano fortalece su estructura en Michoacán; Villa Morelos entrega nuevas afiliaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 19:14:13

Villa Morelos, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Movimiento Ciudadano en Michoacán continúa sumando voluntades y consolidando su presencia territorial y este día, en el Comité Ejecutivo Estatal se recibió nuevas afiliaciones provenientes del municipio de Villa Morelos, las cuales recibió el coordinador estatal, Víctor Manríquez González, quien destacó que este crecimiento es muestra de la confianza que la Fuerza Naranja ha ganado en todo el estado.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, resaltó el crecimiento continuo de la Fuerza Naranja en distintas regiones del estado, impulsado por la participación activa de mujeres y hombres que siguen sumándose al proyecto ciudadano.

Desde el Comité Ejecutivo Estatal, Manríquez González recibió a Octavio Díaz, quien acudió en representación de la estructura de Villa Morelos para entregar nuevas afiliaciones que reflejan el crecimiento y la confianza de la ciudadanía en este movimiento.

“Agradecemos a todas y todos en Villa Morelos por su respaldo. Seguimos trabajando juntos, con energía y en la ruta correcta; en esta región y en las distintas de la entidad seguimos creciendo y avanzando, haciendo equipo con las y los ciudadanos”.

El coordinador estatal destacó que el avance de Movimiento Ciudadano no es aislado, sino parte de un proceso integral que se replica en diversos municipios donde continúa la incorporación de nuevos simpatizantes y militantes.

Además, subrayó que en distintos puntos del estado se mantiene la apertura de Casas Naranja, espacios comunitarios que permiten la organización territorial, así como la instalación de las Comisiones Operativas Municipales, integradas por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un Michoacán diferente.

“Cada afiliación y cada equipo que se organiza demuestra que la gente está cansada de la política tradicional y busca una alternativa seria, moderna y enfocada en resultados. Ese camino lo estamos construyendo desde Movimiento Ciudadano”.