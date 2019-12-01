Movimiento Ciudadano en Querétaro denuncia campañas anticipadas rumbo a las elecciones de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:37:50

Querétaro, Querétaro, 16 de octubre de 2026.- En el arranque del Proceso Electoral Local 2026–2027, Arturo Bravo González, representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), alertó sobre prácticas de campaña anticipada y llamó a las autoridades electorales a proteger la legalidad y la equidad de la contienda.

Cuestionó que distintos actores políticos hayan adelantado actividades de campaña sin respetar los tiempos legales y advirtió que Movimiento Ciudadano mantendrá vigilancia durante todo el proceso.

“Desde Movimiento Ciudadano estaremos vigilando cada etapa del proceso, que se cumplan los principios rectores de este proceso y sobre todo la ley”.

Llamó a los institutos políticos a asumir el cumplimiento de la ley como un compromiso mínimo: “Porque quien corrompe la elección para ganar va a hacer gobiernos corruptos y la gente está cansada de eso”.

Cuestionó la designación y promoción del coordinador estatal de la defensa de la transformación de Morena, al considerar que se trata de “una candidatura con otro nombre”.

Señaló las actividades vinculadas con “Cuidar Querétaro” de Acción Nacional, los eventos masivos y la participación del titular del Ejecutivo junto a quienes buscan sucederlo.

“Nuestra posición es clara: respeto estricto a la ley y no a las campañas anticipadas, vengan de donde vengan. Movimiento Ciudadano ya presentó denuncias ante este instituto y ante el Instituto Nacional Electoral y presentará todas las que sean necesarias”.

Advirtió que estas coordinaciones plantean un problema de transparencia y fiscalización, pues, según expuso, sus gastos no se revisan como precampaña o campaña. Señaló que la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento abre riesgos para la contienda y pidió al IEEQ pronunciarse sobre estas figuras y dar vista al INE. “Blindar a Querétaro empieza por saber quién financia a quienes ya están en campaña”.

Exhortó al instituto a utilizar oportunamente sus facultades de investigación, oficialía electoral y medidas cautelares, al advertir que una respuesta tardía puede permitir que se pierda la equidad.

Propuso un pacto de civilidad con compromisos verificables, plazos y consecuencias, que contemple el retiro de propaganda anticipada por parte de todas las fuerzas políticas, sin excepción.

Añadió que la vigilancia debe alcanzar a los programas sociales federales, estatales y municipales para impedir su utilización electoral. “La contienda de 2027 no puede ser una extensión de ningún gobierno, federal, estatal o municipal. El poder público debe gobernar, no organizar su propia ventaja”.

Reiteró que exigirá reglas iguales para todas las fuerzas políticas, empezando por el propio partido, y acompañará las decisiones que fortalezcan la certeza y la equidad del proceso electoral.