Movimiento Ciudadano califica como "arma tramposa" la nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 18:06:49

Querétaro, Qro., 1 de julio de 2026.- Al introducir esta causal en el nivel Constitucional, la intervención o injerencia extranjera quedaría incorporada al sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes. De esta manera, el Tribunal Electoral contaría con una base Constitucional expresa para valorar, caso por caso, si la injerencia externa afectó de forma determinante la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.

Como un arma tramposa para manipular elecciones es como calificó Terecita Calzada Rovirosa, presentante de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, la aprobación para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Advirtió sobre los graves riesgos de la minuta de reforma constitucional discutida, emitiendo su voto totalmente en contra.

Esto, luego de que el Pleno del Congreso de Querétaro aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Inciso A la base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Calzada Rovirosa señaló que, aunque en papel la propuesta pareciera tener una intención adecuada, carece de elementos que den certeza legal, convirtiéndola en un arma política para arrebatar los triunfos que no se logren en las urnas.

Recordó que la reforma en cuestión pretende adicionar un nuevo inciso a la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando establecer como causa de nulidad de una elección los actos de "intervención o injerencia extranjera" que influyan en los resultados.

La diputada denunció categóricamente que dicha redacción resulta ser "ambigua, tramposa, con engaños y falsa” al argumentar su voto en contra, la legisladora detalló los peligros que representa esta ambigüedad para la democracia.

“La propuesta viola el principio de taxatividad en materia penal electoral, ya que es omisa al no definir con exactitud qué se debe considerar como ‘intervención’ o ‘injerencia’, ni cómo se medirá su supuesta influencia en una elección”.

Alertó que, bajo esta redacción, si medios internacionales revelan actos de corrupción o nexos de gobernadores con el crimen organizado, el partido oficialista podría catalogarlo como "injerencia extranjera" para anular la elección, simplemente porque las noticias no le favorecieron.

Advirtió que esta reforma es una herramienta diseñada a modo para que el partido en el poder pueda revertir en la mesa las derrotas que se avecinan en los próximos comicios.

Recordó que estas acciones se suman a otros atropellos institucionales, como la falsa mayoría calificada construida a nivel federal y la manipulación del Poder Judicial.

Llamó a las y los queretanos desde todos los rincones del estado a no dejarse engañar por quienes dicen ser aliados del pueblo, reiterando la postura firme de su bancada.

"Basta de atentar contra las instituciones que tantos años nos costaron construir (...). En Querétaro sabemos dar la batalla, sabemos defender las instituciones que a través de los años han sido construidas con la finalidad de dotar certeza a los resultados electorales. Es por ello por lo que mi voto como coordinadora del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano será totalmente en contra".

La intervención extranjera puede manifestarse a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, todas ellas conductas que buscan vulnerar la independencia política del Estado.