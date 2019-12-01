Movimiento Ciudadano busca quitar facultades a la presidencia del INE

Movimiento Ciudadano busca quitar facultades a la presidencia del INE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 23:01:49
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Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y eliminar las facultades que permiten a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) tomar ciertas decisiones de manera unilateral.

El diputado Jorge Zavala, representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, informó que la propuesta busca revertir los cambios realizados en septiembre de 2024 al artículo 45 de dicha ley, que ampliaron las atribuciones de la presidencia del organismo electoral.

El legislador señaló que estas modificaciones afectaron el funcionamiento del instituto y consideró necesario que las decisiones se tomen de manera colectiva, es decir, mediante la participación de sus integrantes, y no dependan únicamente de quien encabece la presidencia.

Zavala mencionó que corresponde al Congreso de la Unión revisar y modificar la ley para garantizar que las decisiones del INE se tomen de manera conjunta. Añadió que este principio debe quedar establecido en la legislación y no depender únicamente de la disposición de quien ocupe la presidencia provisional del organismo.

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