Movimiento Ciudadano anuncia respaldo al Presupuesto Federal 2027

Movimiento Ciudadano anuncia respaldo al Presupuesto Federal 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 20:41:01
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Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- Movimiento Ciudadano anunció que respaldará el Presupuesto Federal 2027 propuesto por el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, al considerar que incluye recursos para proyectos y acuerdos impulsados por el partido.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, informó que su bancada apoyará el paquete presupuestal durante la votación en la Cámara de Diputados.

Entre los motivos de este respaldo se encuentra la inclusión del acuerdo alcanzado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con el gobierno federal, así como recursos para proyectos de movilidad en Nuevo León.

Además, el presupuesto contempla mayores recursos para fortalecer la inspección laboral, como parte de las acciones relacionadas con la reducción de la jornada de trabajo.

Con este anuncio, Movimiento Ciudadano adelantó su postura a favor del paquete económico para 2027, al señalar los proyectos y acuerdos que considera importantes dentro de la propuesta.

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