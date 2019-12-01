Morón se dice seguro de ganar la encuesta; rechaza dispendio en eventos "ostentosos"

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- Con la certeza de que los números le favorecerán en la medición interna, Raúl Morón Orozco se mostró confiado en que será el próximo Coordinador Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, recordó que es el único aspirante a nivel nacional que cuenta con el registro simultáneo de Morena y el Partido del Trabajo.

El senador con licencia subrayó que su estrategia no se basa en el dispendio de recursos ni en actos masivos, sino en el respeto estricto a los lineamientos que prohíben la ostentación durante este proceso.

“Nos va a favorecer (el resultado). Vamos a ser representantes de todos. Soy el único del PT y de Morena en todo el país, y nos va a favorecer”, afirmó Morón Orozco al desmarcarse de las movilizaciones multitudinarias que han protagonizado otros aspirantes en los últimos días.

El exalcalde de Morelia hizo un llamado a sus adversarios a revisar la convocatoria del partido, advirtiendo que las sanciones por el uso excesivo de recursos son claras y podrían derivar en el retiro del registro. “Denle una revisada a la convocatoria: no hay eventos ostentosos, no puede haber dispendio. Nosotros estamos platicando con la gente y llamando a fortalecer el movimiento; ni siquiera es campaña, es fomentar la unidad”, puntualizó.

Cuestionado sobre los señalamientos que lo ubican como el candidato de un bloque específico, Morón aseguró que no le ofende ser vinculado al equipo del diputado Leonel Godoy Rangel, pues su proyecto responde a un equipo político consolidado desde hace años. En contraste, señaló que la etiqueta de "candidata de alguien" que pesa sobre otros perfiles tiene razón de ser en los eventos multitudinarios donde han sido acompañados por actores políticos presentes.

Raúl Morón reconoció que dentro del morenismo local existen diversas opiniones sobre su perfil.Sin embargo, enfatizó que la prioridad del movimiento es la unidad en torno a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y la defensa de la soberanía nacional.

“Algunos somos bien vistos, otros no somos tan bien vistos, pero la idea es que estemos todos unidos en torno a una visión. Me parece que el compromiso mayor debe ser cómo fortalecemos el proyecto de la Cuarta Transformación”, declaró, mientras que a sus espaldas, diputados locales que lo acompañaban lo calificaron como "el candidato del pueblo".

El senador informó que será entre el 19 y el 20 de julio cuando se realice el primer filtro de los más de 12 registros en Michoacán, para definir a los tres hombres y tres mujeres que participarán en la encuesta definitiva.