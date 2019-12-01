Morón, inalcanzable en contienda por la gubernatura: Mitofsky

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- La ventaja que tiene Raúl Morón Orozco en la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Michoacán es inalcanzable, así lo demuestra Consulta Mitofsky en su ejercicio de tendencias electorales en el estado publicado este día, que coloca al senador con un 31.1% de las preferencias, muy por encima de otros aspirantes.

De acuerdo al estudio, Carlos Torres Piña se ubica 10 puntos por debajo de Morón Orozco con el 21% del respaldo, sin embargo su recién adquirido compromiso como fiscal de Michoacán lo deja fuera de toda posibilidad; por su parte el legislados supera por ventaja de 2 a 1 a la mujer mejor posicionada, Fabiola Alanís, quien acumula solo el 14.2%.

Así, Raúl Morón Orozco avanza de manera sólida como el próximo candidato de Morena al Solio de Ocampo, además del ya decantado apoyo del Partido Verde Ecologista a su perfil y una probable continuidad en la alianza con el Partido del Trabajo, lo colocan como el gran favorito.

El estudio también reafirma a Morena como la principal fuerza política en Michoacán, con un 35.6% de las preferencias, un 47.8% en cuanto a la percepción de triunfo y una afinidad hacia el movimiento del 35.2%.