Morón alineado con Sheinbaum, llama a no adelantarse

Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, llamó a acatar el llamado hecho por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y pidió no adelantarse ni confundir a la población de cara al proceso electoral del 2027.



El legislador michoacano coincidió con la presidenta en que se deben de conducir con apego a los principios y valores del movimiento y recordó que no se trata de "llegar por llegar al poder", sino que la prioridad es abonar al proceso de transformación de México y Michoacán.



Además, enfatizó en que dentro de Morena la decisión de definir a las y los representantes recae únicamente en el pueblo, no en una persona en particular o un grupo de interés, lo cual se definirá mediante encuesta, como ya lo ha expresado la dirigencia nacional del partido.



Expresó el senador que continuará con sus recorridos por el interior de Michoacán, para informar a la población sobre las nuevas reformas constitucionales, así como para recordarle al pueblo de Michoacán su derecho a elegir un nuevo Poder Judicial y fomentar la participación ciudadana.