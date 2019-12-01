Morena sanciona a Benjamín Mendoza, director del SMRyTV, tras declaraciones sobre Raúl Morón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 09:43:46

​Ciudad de México, 4 de marzo del 2026.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena anunció el inicio de un proceso sancionador de oficio y la aplicación de medidas cautelares contra Benjamín Mendoza Madrigal, actual director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRyTV), derivado de comentarios realizados sobre el senador Raúl Morón Orozco.

​De acuerdo con el expediente CNHJ-MICH-069/2026, el órgano interno de Morena determinó que las declaraciones del funcionario estatal en una mesa de análisis podrían proyectar una imagen de falta de unidad y afectar el prestigio del partido de cara a los procesos electorales de 2027.

​Los motivos de la sanción

​El conflicto se originó tras los señalamientos de Mendoza Madrigal en los que afirmaba, citando supuestas encuestas, que el senador Morón ha perdido simpatía entre la ciudadanía frente a otros perfiles internos, como el de Grecia Quiroz. El director del SMRyTV sugirió en sus intervenciones que el legislador ha descendido en la percepción pública en comparación con otros cuadros políticos.

​La CNHJ calificó estos dichos como "señalamientos públicos sobre la vida interna del partido emitidos fuera de los cauces institucionales". Según el documento oficial, tales expresiones se interpretan como un acto de deslealtad y denostación pública, contraviniendo los principios y la normativa interna del instituto político.

​Medidas cautelares aplicadas

​Como parte de la resolución, la Comisión ordenó a Benjamín Mendoza Madrigal abstenerse de emitir, publicar o difundir cualquier material que constituya un acto de denostación o calumnia contra dirigentes, militantes o representantes populares de Morena. Esta restricción se mantendrá vigente mientras se resuelve de fondo el procedimiento sancionador.

​Contexto político

​Este procedimiento interno ocurre en un ambiente de tensión política en Michoacán. Por su parte, el senador Raúl Morón se ha deslindado recientemente de otras acusaciones externas y ha manifestado que analiza acciones legales por señalamientos que considera atentan contra su honorabilidad.

​Hasta el momento, la dirección del SMRyTV no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la medida cautelar impuesta por el partido al que pertenece su titular.