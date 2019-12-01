Morena propone a Laura Itzel Castillo para presidir Mesa Directiva del Senado tras culminar periodo de Noroña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 11:04:33

Ciudad de México, 28 de agosto del 2025.- La bancada de Morena en el Senado de la República llegó a un acuerdo para proponer a Laura Itzel Castillo como relevo de Gerardo Fernández Noroña en la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Dicho acuerdo alcanzado por legisladores guindas fue confirmado vía redes sociales por la senadora Andrea Chávez.

“En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo”, escribió.

“Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores”, añadió en su mensaje.