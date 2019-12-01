Morena no subestimará ni sobreestimará a opositores, el pueblo definirá en 2027: afirma Jesús Mora González

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Jesús Mora González, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, declaró que su instituto político no subestimará ni sobreestimará a ningún movimiento u adversario de cara al próximo proceso electoral de 2027.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Grecia Itzel Quiroz García, edil de Uruapan y viuda de Carlos Manzo Rodríguez, sea un perfil candidateable, apuntó que será el pueblo el que defina.

"Nosotros tenemos confianza en el pueblo y nos sujetamos al escrutinio público, a lo que nos manda el pueblo es una premisa básica del Movimiento de Regeneración Nacional ¿Qué te puedo yo comentar? que en este momento Morena representa la primera fuerza política en Michoacán y en el país y nosotros, junto con miles de michoacanos y michoacanas, junto con millones de mexicanos y mexicanas, continuaremos en esta lucha por un partido distinto", comentó en rueda de prensa.

El dirigente partidista insistió que, en este momento, Morena se posiciona como la primera fuerza política tanto en Michoacán como a nivel nacional.

El ex edil de Tuxpan, reconoció que el municipio de Uruapan ha representado un "tema complejo" para el movimiento desde el proceso electoral pasado, por lo que aseguró que se "redoblarán esfuerzos" para que la ciudadanía observe los avances logrados en el estado y el municipio.