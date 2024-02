Morena no se volverá priista, asegura Mario Delgado

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2024.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el partido guinda no se convertirá en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pese al ingreso de políticos que han renunciado al partido tricolor.

Durante la conferencia de prensa previo al sorteo de las candidaturas plurinominales al Congreso de la Unión, Delgado fue cuestionado sobre la incorporación de ex militantes priistas al Movimiento de la Cuarta Transformación, y respondió que la llegada de personas que estuvieron en otros institutos políticos no pone en riesgo al movimiento que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas no nos pone en riesgo, no porque se venga alguien a sumar porque estuvo en el PRI, Morena se va a volver priista, no, Morena tiene principios, tiene valores, tenemos un proyecto muy claro y no nos vamos a desviar”, explicó.

El líder morenista negó que el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y la ex candidata a la gubernatura del territorio mexiquense, Alejandra del Moral vayan a ser representes de Morena en alguna candidatura.

“No vamos a cambiar, cambian ellos y tendrán que hacer política en otros parámetros muy diferentes y tendrá que contribuir a nuestro movimiento”, sentenció Delgado Carrillo.