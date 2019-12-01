Morena Huandacareo supera meta de afiliación en jornada encabezada por Alexis Velázquez

Huandacareo, Michoacán, 1 de febrero del 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo y en compañía de Jesús Mora, informó que durante esta semana se llevó a cabo con éxito la jornada de afiliación de la estructura de los partidos, la cual fue presentada formalmente ante el INE.

Durante este proceso, el partido Morena en Huandacareo logró registrar en tan solo un mes a más de 1,400 personas afiliadas, superando ampliamente la meta establecida, lo que demuestra la fortaleza organizativa y el respaldo ciudadano con el que cuenta el movimiento en el municipio.

Gracias al trabajo constante de sus bases sólidamente fundamentadas, Morena en Huandacareo consolidó una amplia participación ciudadana, refrendando el apoyo al proyecto de transformación que encabeza Alexis Velázquez y fortaleciendo la vida interna del partido.

_“Este resultado es reflejo del trabajo cercano con la gente y de la confianza que las y los ciudadanos de Huandacareo han depositado en Morena. Superar la meta de afiliación en tan poco tiempo nos motiva a seguir organizándonos, a seguir creciendo y a continuar construyendo un proyecto sólido”,_ expresó Alexis Velázquez.

Finalmente, Alexis Velázquez agradeció a todas y todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos que participaron en esta jornada, subrayando que la fuerza de Morena en Huandacareo radica en la participación activa de su gente y en la organización desde las bases.