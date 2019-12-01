Morena exige respeto para su líder nacional tras comentarios del PRD en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena, pidió al Comité Estatal del PRD respetar a Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, y no referirse a ella como "muchacha", porque eso, dijo, "ya calienta".

"Decirles que nosotros no vamos a permitir que le falten el respeto a nuestra presidenta nacional del partido, que además es una mujer con una gran capacidad, con mucho talento, que ha estado forjada en la lucha", comentó Mora González sobre las declaraciones del diputado Octavio Ocampo en referencia a la posibilidad de alianzas PRD-Morena.

En rueda de prensa y ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, el ex edil de Tuxpan señaló que no es momento de hablar de alianzas rumbo al 2027 y reiteró que ese tipo de determinaciones sí se toman desde el nivel nacional.

"La política de alianzas, hay órganos de dirección del partido que son los encargados de revisar, de analizar, de pulsar en este caso el Consejo Nacional y el Consejo Estatal de Morena. No es tiempo de hablar en este momento de con quién vamos a ir en el 27. Tenemos claridad en que con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que han sido aliados en muchas batallas, con quienes hemos ido juntos en muchas batallas, pues estaremos transitando", comentó el representante estatal del partido guinda.

En reciente visita de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, indicó que no había posibilidades de alianza con el PRD-M.