Morena engaña a habitantes de Santa Rosa Jáuregui con promesa de municipalización: Martín Arango 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 14:09:53

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio 2026.- Martín Arango García, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Morena de entorpecer el proceso legislativo para la municipalización de Santa Rosa Jáuregui y de sostener una narrativa engañosa hacia los habitantes de la demarcación.

De acuerdo con el líder panista, el Poder Legislativo es la instancia competente para dar curso a esta propuesta; sin embargo, sostuvo que la bancada guinda busca postergar el tema para mantener una promesa que, a su juicio, no generará un impacto positivo en la población.

"Pareciera que en Morena ellos mismos son quienes están entorpeciendo este proceso, buscando darle largas para que no suceda y manteniendo una narrativa de esperanza a través de engaños. Les están diciendo que su vida mejoraría con la municipalización, lo cual me parece una absoluta mentira".

Advirtió que conformar un municipio independiente afectaría las finanzas de la región, ya que Santa Rosa Jáuregui actualmente recibe inversión proveniente de la recaudación global de todo el municipio de Querétaro.

"Hoy la zona recibe apoyos no solo de lo que se produce en su demarcación, sino de los impuestos recaudados en todo el municipio. Si fuera un municipio independiente, únicamente recibirían lo generado en esa zona".

Señaló que la creación de una nueva demarcación implicaría el crecimiento de la burocracia y un incremento en el gasto administrativo, lo que encarecería la gestión pública en detrimento de los servicios y la infraestructura local.

Llamó a los legisladores de Morena a definir su postura y hacer uso de su representación parlamentaria para resolver el asunto.