Morena en Querétaro advierte que denunciará el uso de recursos públicos con fines electorales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:25:34

Querétaro, Qro., 16 de octubre de 2026.- En el marco del arranque formal del Proceso Electoral Local 2026-2027 para renovar la gubernatura estatal, la Legislatura de Querétaro y los 18 ayuntamientos, el partido Morena, a través de su representante propietaria ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, advirtió con firmeza que no se tolerará el uso indebido de recursos públicos, bienes, programas sociales ni estructuras gubernamentales para favorecer a las candidaturas del partido en el poder.

Durante la Sesión Extraordinaria del órgano electoral, enfatizó que mantendrá una vigilancia estrecha sobre el uso del presupuesto del estado, recordando que los apoyos sociales pertenecen al pueblo y no deben utilizarse como instrumentos de coacción política o electoral.

Hizo hincapié en que la designación de sus coordinaciones organizativas internas se realiza en estricto apego al marco normativo y en congruencia con lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual ha determinado que dichas figuras no constituyen actos anticipados de campaña.

Reafirmó su compromiso de conducirse bajo los principios constitucionales de honestidad, legalidad y transparencia que guían la transformación democrática del país.

De igual forma, llamó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para actuar con absoluta independencia y garantizar condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas.

Subrayó que la autonomía institucional no se demuestra únicamente en el texto constitucional, sino en la imparcialidad objetiva de cada una de sus decisiones, recordando que las autoridades electorales existen para proteger la voluntad popular y el ejercicio democrático, y no para blindar a gobiernos ni candidaturas oficiales.

Aunque reiteró una postura abierta al diálogo institucional y al respeto de las normas, aclaró que su disposición al entendimiento no se traducirá en pasividad ni en silencio frente a posibles anomalías.

Advirtió que será inflexible al señalar cualquier infracción con sustento jurídico, procediendo a documentar y denunciar formalmente ante las instancias competentes todo intento de condicionar el voto o vulnerar la legislación electoral.

Finalmente, ratificó su compromiso irrestricto con la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la participación activa de las mujeres en condiciones de igualdad, libres de discriminación y violencia.

“La democracia pertenece exclusivamente al pueblo queretano y que ninguna autoridad, gobierno o grupo de interés estará por encima de la decisión soberana que se emita en las urnas”.