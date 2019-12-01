Morena en Baja California respalda a Marina del Pilar; advierte sanciones por difusión de audios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 16:13:27

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- El diputado local del grupo parlamentario de Morena en Baja California, Juan Manuel Molina, expresó su respaldo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y advirtió que la persona responsable de obtener y difundir audios atribuidos a la mandataria, podría enfrentar una pena de entre seis y doce años de prisión.

El legislador señaló que la difusión de comunicaciones privadas está contemplada en el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, el cual sanciona la divulgación de información obtenida mediante la intervención ilegal de comunicaciones.

Anteriormente, el periodista Hector de Mauleón había publicado diversas grabaciones en las que presuntamente se escucha a Marina del Pilar ofrecer cooperación con el FBI y compartir información relacionada con las mesas de seguridad y en otro de los audios difundidos, la gobernadora habría aceptado reunirse con agencias estadounidenses en Panamá.

No obstante, Molina aseguró que el contenido de las grabaciones fue tergiversado y defendió la permanencia de la mandataria en el cargo, al considerar que no existe motivo para que solicite licencia.

Asimismo, el diputado afirmó que en una de las grabaciones también se escucha la voz del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla.