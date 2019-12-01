Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 21:00:46

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2026.- Morena difundió en sus redes sociales un video con estilo de animación japonesa en el que, acompañado de una canción, repasa distintos momentos de la vida de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde su infancia hasta su llegada al Ejecutivo federal.

La producción presenta a Sheinbaum durante su etapa escolar, su formación como científica y su participación en movimientos sociales, además de destacar su papel como madre, antes de convertirse en presidenta de México.

En el mensaje que acompaña el video, el partido describe a la mandataria como “la niña de Tlalpan que creció entre libros y sueños”, y señala que su trayectoria ha estado marcada por sus convicciones y su dedicación al servicio de la población.

“Porque cuando los sueños se encuentran con la perseverancia y el amor por la gente, no hay cielo que quede lejos”, escribió Morena en la publicación.

El material utiliza ilustraciones inspiradas en el anime para narrar la trayectoria de la presidenta y resaltar diferentes etapas de su vida personal, académica y política.