Morelos e INEA sumarán esfuerzos para reducir el analfabetismo y el rezago educativo: Julio César Conejo Alejos

Morelos, Michoacán, a 2 de julio del 2026.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para la población, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con quienes acordó avanzar en la suscripción de un convenio de colaboración para combatir el analfabetismo y reducir el rezago educativo en el municipio.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de impulsar acciones que permitan acercar los servicios educativos a las personas que, por diversas circunstancias, no pudieron iniciar o concluir su educación básica, brindándoles una nueva oportunidad de superación.

Como parte de este acuerdo, se contempla el impulso de acciones e instalación de módulos de atención en distintos puntos del municipio, a fin de que las personas mayores de 15 años puedan cursar o concluir, de manera gratuita, sus estudios de primaria y secundaria, con el acompañamiento académico del INEA.

El presidente municipal destacó que para el Gobierno con Causa y en Movimiento la educación representa una prioridad, al ser una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias y generar mayores oportunidades de desarrollo para la población.

Julio César Conejo Alejos señaló que su administración colaborará de manera permanente con el INEA para habilitar espacios educativos que permitan acercar estos programas a las comunidades, facilitando el acceso de más ciudadanos a los servicios de alfabetización y educación básica.

Asimismo, reconoció la disposición del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento, convencido de que la suma de esfuerzos entre instituciones fortalece las políticas públicas orientadas al bienestar social.

Con la próxima firma de este convenio, el Ayuntamiento de Morelos y el INEA establecerán una estrategia conjunta para ampliar la cobertura educativa en el municipio mediante la instalación de Plazas Comunitarias y módulos de atención, con el propósito de que un mayor número de personas mayores de 15 años tenga acceso gratuito a servicios de alfabetización, así como a la conclusión de sus estudios de primaria y secundaria, contribuyendo a disminuir el rezago educativo en la demarcación.