Morelia, sede del turismo deportivo con el arranque de Morelia Bike Fest

Morelia, sede del turismo deportivo con el arranque de Morelia Bike Fest
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 09:54:07
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Morelia, Michoacán; 08 de noviembre de 2026.- Con el respaldo del Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, Morelia continúa consolidándose como sede de eventos deportivos de alcance nacional e internacional. Esta mañana, con la Catedral de Morelia como marco de salida, arrancó el Morelia Bike Fest.

 

En representación del presidente municipal, Adolfo Torres Ramírez, director del Ooapas, destacó la belleza de las rutas preparadas, y deseó suerte a los participantes.

 

"Disfrutemos de una de las rutas más bonitas que tiene nuestra ciudad. Vamos a poder ver el Centro Histórico, vamos a ver uno de los lugares más preciosos, Pico Azul, y esta ruta que se tiene preparada para que disfrutemos la gente de Morelia, del estado y de otros países", dijo Torres Ramírez.

 

La salida estuvo marcada por el entusiasmo de ciclistas provenientes de distintas regiones de Michoacán, diversos estados del país e incluso de otros países, quienes se dieron cita para disfrutar de esta experiencia deportiva en la capital michoacana.

 

Con el impulso a eventos como el Morelia Bike Fest, el Ayuntamiento refrenda su compromiso con la promoción del deporte y la generación de actividades que fortalecen la convivencia y el turismo, posicionando a Morelia en el panorama deportivo nacional e internacional.

 

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