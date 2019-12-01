Morelia se prepara para recibir el Día del Artesano Michoacano 2026

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, participó en la reunión de coordinación interinstitucional, donde también estuvieron representantes del Gobierno de Michoacán y del Instituto del Artesano Michoacano, con el propósito de avanzar en la organización del Día del Artesano Michoacano 2026, que tendrá como sede la capital del estado el próximo 20 de septiembre.

Durante el encuentro se revisaron las acciones que permitirán recibir a más de 4 mil artesanas y artesanos de todo Michoacán, quienes compartirán con las y los asistentes la riqueza cultural, el talento y las tradiciones que distinguen a la entidad.

Yankel Benítez destacó que el Gobierno de Morelia mantiene una estrecha coordinación con las instancias que forman parte de la organización, para garantizar el éxito del evento y brindar las condiciones necesarias para quienes participarán en esta gran celebración.

"Morelia está lista para recibir el Día del Artesano Michoacano 2026. Cuando se trata de preservar nuestras tradiciones y reconocer a quienes engrandecen la identidad de nuestra región, trabajamos en equipo y con el corazón para que esta celebración sea un éxito", expresó.

Asimismo, informó que, por instrucción del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, dependencias como la Secretaría de Turismo, Policía Morelia, Protección Civil, Mercados y el equipo del Centro Histórico trabajan de manera coordinada para garantizar una atención integral durante el desarrollo del evento.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda así su compromiso con el impulso a las tradiciones, la cultura y el trabajo artesanal, consolidando a la capital michoacana como una sede preparada para albergar eventos que fortalecen la identidad y el orgullo de las y los michoacanos.