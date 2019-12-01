Morelia primer lugar nacional en ocupación hotelera entre las Ciudades Patrimonio Mundial

Morelia, Michoacán; 16 de octubre de 2026.- Bajo el impulso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para posicionar a la capital michoacana como uno de los destinos turísticos más importantes de México, Morelia alcanzó una ocupación hotelera de 64.1% en agosto de 2026, de acuerdo con el último reporte disponible del sistema de estadísticas turísticas DATATUR. Este resultado la ubicó en el octavo lugar nacional entre los 70 destinos monitoreados.

Este resultado posicionó a Morelia en el primer lugar de ocupación hotelera entre las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad durante agosto, superando a destinos como Durango, Puebla, Ciudad de México, Querétaro y Oaxaca. Asimismo, la ciudad avanzó una posición respecto a julio, al registrar un desempeño favorable en la actividad turística.

El reporte también ubica a Morelia en el segundo lugar entre las 37 ciudades del interior del país, es decir, destinos que no son de playa, con una ocupación hotelera de 64.1%. Con ello, la capital michoacana superó a importantes destinos turísticos nacionales y fortaleció su posicionamiento como una alternativa atractiva para visitantes nacionales e internacionales.

Estos resultados respaldan las acciones de promoción turística impulsadas por el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, mediante una estrategia que promueve a la ciudad por su patrimonio histórico, riqueza cultural, gastronomía y oferta de experiencias para los visitantes.