Morelia, exenta de alerta de viaje del Reino Unido

Morelia, exenta de alerta de viaje del Reino Unido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 15:52:55
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Morelia, Michoacán; 2 de julio de 2026.- Morelia refrenda su posición como la ciudad más segura de Michoacán, al ser exenta de la alerta de viaje emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

En el marco del partido mundialista que sostendrán las selecciones de México e Inglaterra, el Reino Unido emitió un aviso para sus ciudadanos en donde alertaba sobre el riesgo de visitar 11 estados del país, al no existir condiciones de seguridad.

En esta lista aparece Michoacán, sin embargo, de los 113 municipios que conforman la entidad, solo dos ciudades quedan excluidas, entre ellas Morelia.

Cabe destacar que las alertas de viaje de Europa como de Estados Unidos, consideran a la capital mochoacana como un lugar seguro, resultado del trabajo del Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, que destaca internacionalmente y coloca a la capital fuera de las alertas que padece el resto del estado.

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