Morelia es prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 17:12:08

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum, por el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villas del Pedregal.

El legislador expresó un profundo agradecimiento a la presidenta destacando que esta infraestructura no solo es una obra, sino una respuesta directa a una demanda histórica de justicia social para el poniente de la capital michoacana.

“Con acciones concretas como esta, queda demostrado que Morelia es una prioridad para nuestra presidenta, demostrado que está ocupada y genuinamente preocupada por el bienestar de nuestra gente", afirmó.

Barragán señaló que la zona poniente ha experimentado un crecimiento poblacional sin precedentes, lo que hacía urgente acercar los servicios de salud de alta calidad. El nuevo hospital del IMSS permitirá desahogar la saturación de otras clínicas y reducirá los tiempos de traslado para miles de derechohabientes.

“Este hospital es la prueba de que en la Cuarta Transformación la salud no es un privilegio, sino un derecho. La sensibilidad de la presidenta Sheinbaum se nota al poner el foco en las zonas que por años fueron ignoradas por los gobiernos estatales y municipales del pasado", añadió el diputado.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que desde el Congreso del Estado seguirá trabajando de la mano con el Gobierno Federal para asegurar que los proyectos de bienestar sigan llegando a cada rincón de Morelia.