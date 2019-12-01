Morelia, en el top 5 de ciudades con mayor crecimiento turístico

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- El trabajo coordinado del Gobierno de Morelia que preside el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, ha sentado las bases para que en el 2025, Morelia se consolide como una de las ciudades con mayor crecimiento de turistas y visitantes de todo México.

Alfonso Martínez, en conferencia de prensa precisó que con datos del gobierno federal, Morelia se mantiene como unas de las ciudades con mayor crecimiento en la materia. Tan solo en la temporada vacacional de fin de año (que todavía no cierra), la capital michoacana se ubica en la quinta posición superando a una docena de sitios con playa y grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Sobre el particular, la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, presentó indicadores de ocupación hotelera, derrama económica y afluencia de personas, que exponen un crecimiento sostenido de Morelia, no solo en los periodos vacacionales.

Comentó que el promedio de ocupación hotelera durante todo el 2025, colocan a Morelia en el top 10 de ciudades mexicanas patrimonio, incluso en 4 ocasiones estuvo en los primeros 3 lugares y en el mes de marzo, fue la número 1.

Thelma Aquique precisó que en el acumulado de enero a octubre, la ciudad se ubicó en el séptimo lugar de ocupación hotelera de las ciudades del interior del país como destinos no playa, de acuerdo a cifras proporcionadas por Datatur, que incluye a grandes ciudades, como Guadalajara, Puebla, Querétaro y Monterrey.

Resaltó que la medición general de 70 destinos monitoreados por Datatur en octubre del 2025, Morelia se colocó en el sexto lugar de ocupación hotelera, superando a destinos como la Ciudad de México y Cancún.

Por otra parte, la secretaria de Turismo mencionó que de enero a noviembre, el Aeropuerto Internacional de Morelia se colocó en la octava y novena posición en llegada de pasajeros internacionales, es decir, dentro del top 10 de los principales aeropuertos del país con un factor de crecimiento mensual de 9%, lo cual impacta positivamente en el arribo de turistas y visitantes.

Asimismo, indicó que las alertas de viaje de Estados Unidos y Canadá, continúan excluyendo a la capital de las recomendaciones que emiten a sus connacionales, ya que a diferencia de otras ciudades, Morelia es un lugar seguro.

Thelma Aquique subrayó que los números son resultado del trabajo permanente del Gobierno de Morelia, que a través de la Secretaría de Turismo, Fomento Económico, Policía Morelia, DIF Morelia, entre otras, han mantenido a la capital como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.