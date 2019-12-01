Morelia construye la paz a través de la música y el arte: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 11:12:09
Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presenció la Clase Muestra del Programa de Coros y Orquestas Infantiles: “Construyendo la paz a través de la música”, en el Centro Spot de Villas del Pedregal.

Acompañado por padres y madres de las y los pequeños artistas, el Alcalde reconoció la iniciativa de la Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, por impulsar los Centros Spot, y destacó que este tipo de proyectos reflejan el compromiso del Gobierno de Morelia con la construcción de una sociedad más solidaria, empática y respetuosa.

“Mi esposa, con su equipo del DIF y con la Secretaría de Cultura, crean los centros Spot donde los niños pueden venir a aprender oficios, música o canto, actividades que los acercan a la vida productiva. Eso es construir la paz de manera proactiva, anticiparnos a que los jóvenes después no estén haciendo cosas que no se deben. Queremos que estos pequeños sean grandes artistas, profesionistas o personas de bien en nuestra sociedad”, señaló Alfonso Martínez.

En el evento estuvo presente el Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, quien coincidió en que la prevención del delito inicia en los espacios de desarrollo artístico y comunitario:

“Una ciudad segura no se logra sólo con patrullas en las calles, sino con niñas y niños que crecen en entornos de respeto, cultura, esperanza, música y talento, como los que hoy se están formando aquí”.

El evento mostró los avances formativos de los beneficiarios de las sedes Villas del Pedregal, Gertrudis Sánchez y Ciudad Jardín, con presentaciones del ensamble coral y de cuerdas, como parte del Programa de Coros y Orquestas Infantiles, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Morelia puesta en marcha desde 2022, en el marco del nombramiento de Morelia como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO.

