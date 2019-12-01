Morelia celebra el sabor de sus tradiciones con el 5° Festival de la Calaverita de Azúcar

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre 2026.- Con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas e impulsar el comercio local, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcazar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), inauguró el 5º Festival de la Calaverita de Azúcar, un espacio que celebra la creatividad, el talento y el trabajo artesanal de quienes mantienen viva esta emblemática tradición del Día de Muertos.

María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, destacó la importancia de preservar y promover las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural, así como reconocer el trabajo de las familias participantes, algunas con más de cuatro generaciones dedicadas a la elaboración de calaveritas de azúcar, esperando que esta edición supere la derrama de 300 mil pesos.



Herrera Calderón señaló que sus productos son resultado de años de experiencia, paciencia y creatividad, además de representar una importante actividad productiva que contribuye a fortalecer la economía local.

Por su parte, Guadalupe López Gutiérrez, Director de Mercados y Plazas del municipio, mencionó que además de preservar las costumbres mexicanas, este tipo de actividades contribuye a fortalecer el consumo local y a reconocer el esfuerzo de las personas que, con sus manos y talento, mantienen vivas las tradiciones que distinguen a Morelia.

El coordinador del Festival de la Calaverita de Azúcar, Bernardino Dominguez , agradeció al Ayuntamiento de Morelia y al Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcazar por el apoyo y respaldo a estas cinco ediciones del festival, invitando a las familias a que visiten la plaza durante los cuatro días que durará este evento.

El Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía a visitar el festival, apoyar a los productores locales y disfrutar en familia de esta tradición que llena de color y significado las celebraciones del Día de Muertos.