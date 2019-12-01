Morebús contribuirá a mejorar la calidad del aire y la salud de las personas

Morebús contribuirá a mejorar la calidad del aire y la salud de las personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 15:42:19
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Morelia, Michoacán, 27 de septiembre de 2026.- El Morebús y las acciones de compensación ambiental ayudarán a mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población de la capital michoacana, subrayó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

El funcionario estatal explicó que el nuevo sistema de transporte mejorará significativamente la calidad del aire en Morelia. Esto será posible gracias a la sustitución de unidades antiguas y contaminantes por autobuses híbridos, así como a la reforestación con árboles de especies nativas que actúan como filtros naturales de contaminantes.

En ese sentido, puntualizó que este proyecto contempla retirar 280 unidades de transporte público obsoletas y sustituirlas por 160 autobuses híbridos de nueva generación, con lo que se reducirán en 42 por ciento las emisiones de gases contaminantes, estimadas en 25 mil 879 toneladas anuales en la ciudad.

Asimismo, mencionó que el transporte público y otros vehículos con motores que utilizan combustibles fósiles pueden liberar material particulado, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, los cuales pueden contaminar el aire, afectar directamente la salud de las personas y provocar problemas respiratorios y cardiovasculares.

Por ello, enfatizó que la reducción de emisiones contaminantes y la plantación de árboles en el trayecto del Morebús mejorarán la calidad del aire y protegerán la salud de la población moreliana.

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