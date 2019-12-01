Morebús contará con unidades híbridas Yutong H12 para mejorar la movilidad en Morelia

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- El sistema de transporte público Morebús contará con unidades híbridas modelo H12 de la empresa Yutong, con capacidad para 87 pasajeros, como parte de la estrategia del Gobierno de Michoacán para modernizar la movilidad en la capital y ofrecer un servicio más eficiente, cómodo y amigable con el medio ambiente, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma.

La titular de la dependencia destacó que la incorporación de estas unidades representa un avance hacia un sistema de transporte moderno, diseñado para atender la demanda de las y los usuarios que diariamente se trasladan desde el poniente de Morelia hacia distintos puntos de la ciudad.

Huerta Moctezuma explicó que el proyecto contempla la adquisición de 74 unidades híbridas, las cuales contribuirán a mejorar la capacidad de traslado y la calidad del servicio. Asimismo, señaló que el uso de tecnología permitirá reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes en comparación con unidades convencionales, lo que representa un beneficio para el medio ambiente y para la población.

“Con el Morebús estamos trabajando para que las familias de Morelia tengan una alternativa de transporte más moderna, eficiente y accesible. No se trata solamente de incorporar nuevos camiones, sino de transformar la manera en que nos movemos, reducir los tiempos de traslado y brindar mejores condiciones para quienes utilizan el transporte público todos los días”, expresó la secretaria.

Subrayó que el Morebús también contempla infraestructura complementaria para hacer más seguros los trayectos, como cruces peatonales seguros, semáforos inteligentes, cámaras de vigilancia y áreas verdes, con el objetivo de mejorar la experiencia de movilidad tanto de las personas usuarias del transporte público como de peatones y ciclistas.