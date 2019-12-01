Ministros de la SCJN reciben camionetas nuevas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:58:15
Ciudad de México, a 23 de enero 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que renovó las camionetas que se le asignan a los ministros del Pleno.

A través de redes sociales, se puede observar videos del momento en el que las nuevas unidades llegan al recinto de máximo tribunal del país.

Por lo anterior, la Corte aseguró que la adquisición de los vehículos tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección de los togados, tal y como la marca la norma.

“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”, se explicó en un comunicado.

“Dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”, se explicó.

Cabe señalar que la SCJN adquirió nueve camionetas Grand Cherokee de la marca Jeep. De acuerdo con el sitio oficial, dicha unidad modelo 2025 tiene un costo inicial de poco más de 1 millón de pesos.

No obstante, con  blindaje y otros equipamientos, el costo de las camionetas podría alcanzar los dos millones de pesos.

