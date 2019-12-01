Michoacán se consolida como referente del cine nacional e internacional con nueva edición del FICM

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2025.- La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, celebró la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que a lo largo de más de dos décadas se ha consolidado como un semillero de talento y un referente de la producción fílmica en el estado. Destacó que hoy la entidad cuenta con cerca de 18 festivales de cine, fruto de la semilla sembrada por este encuentro.

En rueda de prensa, la directora general del FICM, Daniela Michel, anunció la edición numero 23 que reunirá 102 películas en competencia, entre ellas 15 trabajos realizados por cineastas michoacanos. Precisó que los cortometrajes que resulten ganadores en las categorías de ficción, documental y animación, así como los largometrajes documentales, serán elegibles para competir por el Oscar. Asimismo, subrayó que uno de los momentos más esperados será el homenaje a María Félix.

El subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo del Estado, Alejandro Hernández Torres, resaltó los trabajos de la Comisión Fílmica de Michoacán que impulsa la entidad como un destino de filmación de primer nivel. Invitó a vivir el festival como una experiencia que también permite descubrir el alma cultural del estado.

Por su parte, la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Alatorre Benard, refrendó el respaldo de la institución al encuentro, al destacar que el FICM se ha convertido en un motor del cine nacional al dar prioridad a las producciones mexicanas en su selección oficial.

Durante la presentación se formalizó un convenio de colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alianza estratégica que fortalecerá la formación académica y la proyección social del festival, incluirá proyecciones gratuitas y talleres para estudiantes.

El FICM se realizará del 10 al 19 de octubre de 2025, en diferentes sedes de la capital michoacana. La programación completa y la venta de boletos se encuentra disponible en www.moreliafilmfest.com y en las redes sociales oficiales del FICM.