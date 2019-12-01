Michoacán se consolida como primer lugar nacional en arte popular

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- Michoacán se consolida como un referente indiscutible del arte popular en México gracias al talento y dedicación de sus artesanas y artesanos. Prueba de ello es su destacada participación en el Gran Premio Nacional de Arte Popular, donde el estado ha acumulado 189 reconocimientos entre 2020 y 2026, lo que refleja la riqueza de sus tradiciones.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, mencionó que, de acuerdo con los registros históricos, en 2020 se obtuvieron 21 premios por 485 mil pesos; en 2021, 23 reconocimientos por 456 mil pesos; y en 2022, 27 premios por 627 mil pesos. Asimismo, destacó que en 2023 se registraron 29 galardones y una bolsa de 908 mil pesos, para posteriormente sumar 27 reconocimientos en 2024 por 612 mil pesos y cerrar 2025 con un récord de 33 galardones y una premiación de 752 mil pesos.

Destacó que en su edición más reciente, la entidad refrendó su liderazgo al ganar 29 galardones y una bolsa de 550 mil pesos. Con estos resultados, Michoacán se colocó en el primer lugar nacional con más artesanas y artesanos premiados, por encima de Guerrero, que contabilizó 13 reconocimientos; Oaxaca y Chiapas, con 12 respectivamente; y el Estado de México, con 11.

Estrada Robles detalló que, en esta ocasión, las y los artesanos michoacanos consiguieron seis primeros lugares, diez segundos, diez terceros y tres menciones honoríficas. Estos resultados reflejan la calidad, originalidad y diversidad de las piezas, así como un saber artesanal que se transmite de generación en generación en las distintas regiones del estado.

“La participación del estado en el Gran Premio Nacional de Arte Popular reafirma la importancia de preservar, promover y difundir las técnicas tradicionales que dan vida a nuestra identidad cultural. Los resultados de este año son una muestra clara del esfuerzo de las comunidades artesanales y de la relevancia del arte popular michoacano a nivel nacional”, enfatizó el titular de la Casart.