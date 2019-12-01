Michoacán se consolida como primer lugar nacional en arte popular

Michoacán se consolida como primer lugar nacional en arte popular
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 15:37:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- Michoacán se consolida como un referente indiscutible del arte popular en México gracias al talento y dedicación de sus artesanas y artesanos. Prueba de ello es su destacada participación en el Gran Premio Nacional de Arte Popular, donde el estado ha acumulado 189 reconocimientos entre 2020 y 2026, lo que refleja la riqueza de sus tradiciones.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, mencionó que, de acuerdo con los registros históricos, en 2020 se obtuvieron 21 premios por 485 mil pesos; en 2021, 23 reconocimientos por 456 mil pesos; y en 2022, 27 premios por 627 mil pesos. Asimismo, destacó que en 2023 se registraron 29 galardones y una bolsa de 908 mil pesos, para posteriormente sumar 27 reconocimientos en 2024 por 612 mil pesos y cerrar 2025 con un récord de 33 galardones y una premiación de 752 mil pesos.

Destacó que en su edición más reciente, la entidad refrendó su liderazgo al ganar 29 galardones y una bolsa de 550 mil pesos. Con estos resultados, Michoacán se colocó en el primer lugar nacional con más artesanas y artesanos premiados, por encima de Guerrero, que contabilizó 13 reconocimientos; Oaxaca y Chiapas, con 12 respectivamente; y el Estado de México, con 11.

Estrada Robles detalló que, en esta ocasión, las y los artesanos michoacanos consiguieron seis primeros lugares, diez segundos, diez terceros y tres menciones honoríficas. Estos resultados reflejan la calidad, originalidad y diversidad de las piezas, así como un saber artesanal que se transmite de generación en generación en las distintas regiones del estado.

“La participación del estado en el Gran Premio Nacional de Arte Popular reafirma la importancia de preservar, promover y difundir las técnicas tradicionales que dan vida a nuestra identidad cultural. Los resultados de este año son una muestra clara del esfuerzo de las comunidades artesanales y de la relevancia del arte popular michoacano a nivel nacional”, enfatizó el titular de la Casart.

Más información de la categoria
Quitan la vida a dos hombres en Queréndaro, Michoacán 
Frenan cargamento de más de 134 mil artículos "pirata" en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Privan de la vida a dos hombres al sur de Morelia, Michoacán 
Localizan restos óseos en una fosa clandestina al sur de Uruapan
Más información de la categoria
Hallan al menos 50 huellas de dinosaurios de hace 65 millones de años en Apatzingán
Reanuda México exportación de ganado en pie a Estados Unidos desde Puerto Palomas, Chihuahua
Sheinbaum muestra la "L" de Lula; reitera felicitación tras triunfo electoral
Sheinbaum asegura que hay muchos apoyos al autotransporte