Michoacán, listo para recibir la Semana de Noche de Muertos: Bedolla

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Michoacán se encuentra listo para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la Semana de Noche de Muertos 2026, que contará con más de 700 actividades culturales, artísticas y ceremoniales que se desplegarán en sus siete regiones turísticas, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que esta emblemática celebración se llevará a cabo del 23 de octubre al 2 de noviembre con un operativo logístico e infraestructura turística coordinada para garantizar una experiencia mística, ordenada y segura.

“Michoacán está listo para mostrar al mundo por qué es el corazón espiritual de México. Esta edición de la Noche de Muertos no solo convoca a la tradicional velación en la región Lacustre, sino que diversifica la oferta turística para que cada viajero conecte de manera profunda y participativa con nuestras raíces ancestrales”, afirmó.

El programa integral abarca una vasta oferta que combina la espiritualidad comunitaria con expresiones urbanas, gastronómicas y artesanales. En la tenencia de Capula, del 18 de octubre al 3 de noviembre se celebra la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina, escaparate primordial para el arte popular.

En el Pueblo Mágico de Pátzcuaro destaca el recorrido místico de canoas tradicionales "El camino de las ánimas”, en la isla de Urandén, así como la colocación de altares familiares en Santa Fe de la Laguna a partir del 30 de octubre.

La avenida Madero de Morelia albergará el masivo desfile de catrinas y catrines el 1 de noviembre; mientras que la herencia culinaria se vivirá en el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en el Pueblo Mágico de Tacámbaro, la Feria del Pan en Tangancícuaro y la muestra gastronómica en la ofrenda monumental de Zitácuaro.

Además, a través de 17 talleres artesanales se impulsará un turismo respetuoso en comunidades emblemáticas como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Santa Cruz Tanaco y Arócutin, donde los viajeros podrán aprender técnicas ancestrales de modelado, elaboración de arcos y tallado directamente de maestras y maestros artesanos.