Michoacán listo para apuntalar negociación del T-MEC con Proforest Avocado y formalización laboral

Michoacán listo para apuntalar negociación del T-MEC con Proforest Avocado y formalización laboral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 14:49:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 1 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que Michoacán se encuentra listo para apuntalar la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la certificación estatal Pro-Forest Avocado y con la formalización de trabajadores agrícolas.

Tras confiar que el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, realiza un trabajo importante para facilitar los acuerdos con Estados Unidos, el mandatario destacó que la entidad es ejemplo para lograrlo al implementar acciones ambientales para el cultivo del aguacate sin deforestación. 

Además de que, junto con el Gobierno federal, se ha reforzado la concientización para la formalización laboral de trabajadores del campo, empacadores y cosechadores de aguacate, berries y otros producidos en Michoacán.

Enfatizó que México es el país del que más depende Norteamérica para sus importaciones y por ello, la relevancia de continuar con las políticas de cooperación para el intercambio comercial.

Ramírez Bedolla destacó que la coordinación entre los sectores público y privado, no solo coadyuva en el desarrollo económico y productivo del país, sino también en la construcción democrática de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de una moto y un vehículo en Uruapan, Michoacán, deja dos heridos graves
Hallan cadáver calcinado en Cotija, Michoacán
Sentencian a dos personas por robo y privación ilegal de la libertad en Irapuato
Choque entre un camión y un auto deja a una persona atrapada en El Marqués, Querétaro 
Más información de la categoria
Movimientos clave en la Fiscalía de Michoacán: Torres Piña sacude el tablero pericial con dos nombramientos
Bedolla destaca grandeza de Morena; más de 11 millones de mexicanos defienden la soberanía nacional
Líder de La Ruana, Guadalupe Mora, desmiente vínculo con desapariciones y señala campaña de difamación
Estallan bloqueos en Buenavista, Michoacán: acusan desapariciones forzadas y señalan a municipales y mando de Tepalcatepec
Comentarios