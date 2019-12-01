Michoacán listo para apuntalar negociación del T-MEC con Proforest Avocado y formalización laboral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 14:49:07

Morelia, Michoacán, 1 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que Michoacán se encuentra listo para apuntalar la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la certificación estatal Pro-Forest Avocado y con la formalización de trabajadores agrícolas.

Tras confiar que el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, realiza un trabajo importante para facilitar los acuerdos con Estados Unidos, el mandatario destacó que la entidad es ejemplo para lograrlo al implementar acciones ambientales para el cultivo del aguacate sin deforestación.

Además de que, junto con el Gobierno federal, se ha reforzado la concientización para la formalización laboral de trabajadores del campo, empacadores y cosechadores de aguacate, berries y otros producidos en Michoacán.

Enfatizó que México es el país del que más depende Norteamérica para sus importaciones y por ello, la relevancia de continuar con las políticas de cooperación para el intercambio comercial.

Ramírez Bedolla destacó que la coordinación entre los sectores público y privado, no solo coadyuva en el desarrollo económico y productivo del país, sino también en la construcción democrática de México.