Michoacán avanza en la regulación de plataformas digitales de hospedaje: Toño Mendoza

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre del 2025.- El diputado Toño Mendoza celebró la aprobación del dictamen que reforma la Ley de Turismo del Estado de Michoacán, al considerar que moderniza el marco jurídico para regular los servicios de hospedaje contratados mediante plataformas digitales.

Destacó que esta medida permitirá que las estancias turísticas eventuales cuenten con registro en el Padrón Estatal de Oferentes, licencia de funcionamiento y el cumplimiento de normas esenciales de seguridad, protección civil, calidad en el servicio, equidad fiscal y competencia justa.

El legislador recordó que esta reforma complementa la aprobada meses atrás para exigir acreditación de parentesco o tutoría cuando los usuarios viajan con menores de edad, reforzando así la prevención de la trata de personas y la protección de visitantes, niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Explicó que esta actualización incorpora definiciones precisas —como anfitrión, plataforma tecnológica y estancia turística eventual— y reglas claras que evitan vacíos legales que anteriormente permitían informalidad y competencia desleal en el sector turístico.

Asimismo, Toño Mendoza destacó que la propuesta garantiza que los inmuebles cumplan con normatividad en gestión integral de riesgos, protección civil y convivencia comunitaria mediante información a vecinos y mecanismos de atención. Agregó que la creación de una plataforma pública permitirá identificar y acompañar a los prestadores de estos servicios, acceder a capacitación, vincularse con programas de promoción turística y fortalecer la supervisión mediante herramientas tecnológicas. La Dirección General de Gobierno Digital operará los padrones y la Secretaría de Turismo coordinará la regulación correspondiente.

Finalmente, el diputado afirmó que Michoacán se coloca como estado pionero en esta materia y que la reforma atiende una demanda histórica del sector turístico, fortaleciendo la imagen del estado como destino seguro, confiable y de calidad. Reconoció el trabajo de las diputadas Teresita de Jesús Vargas, Itze Camacho, Anabet Franco, así como de sus equipos técnicos y de las dependencias estatales involucradas. “Con seguridad y formalidad: larga vida al turismo michoacano”, concluyó.